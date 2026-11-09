Campofranco. Entro il 30 novembre vanno presentate online le istanze a sostegno dei canoni di locazione relativi al 2025

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco ha reso noto alla cittadinanza che la Regione Siciliana ha pubblicato il bando per i contributi a sostegno dei canoni di locazione relativi all’anno 2025, previsti dall’art. 11 della L.R. 28 ottobre 2026, n. 33. La dotazione complessiva regionale è di 17,32 milioni di euro.

E’ possibile presentare istanza fino alle ore 18 del 30 novembre 2026 (Termine perentorio). L’istanza va presentata esclusivamente online, con Spid o Cie sulla piattaforma siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione. Non sono ammesse domande cartacee o inviate in altra forma.

I requisiti per accedere al beneficio prevedono Nuclei familiari, anche composti da una sola persona, titolari nel 2025 di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, coincidente con la residenza, e in possesso di ISEE in corso di validità:

Fascia A: ISEE fino a € 13.659,88 e canone annuo superiore al 14% dell’ISEE. Contributo massimo 3098,74 euro

Fascia B: ISEE fino a € 15.639,40 e canone annuo superiore al 24% dell’ISEE. Contributo massimo € 2324,05. Vanno caricati i seguenti documenti:

▪️ contratto di locazione registrato

▪️ ricevuta della tassa di registrazione, se dovuta

▪️ attestazione ISEE in corso di validità

▪️ IBAN intestato al richiedente (non sono validi libretti postali e carte prepagate. Il contributo non è cumulabile con altri sussidi pubblici per l’affitto riferiti allo stesso anno. Sono esclusi i contratti tra parenti e affini entro il 1° grado o tra coniugi non separati. Non viene erogato se l’importo spettante è inferiore a € 50. Per informazioni e supporto nella compilazione è possibile rivolgersi agli uffici comunali, ai CAF e ai sindacati inquilini accreditati.