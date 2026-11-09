Si lancia, ma il paracadute non si apre completamente: 35enne muore nel tragico impatto

Tragedia al campo volo di via Lamporo, a Vercelli. Un uomo di 35 anni ha perso la vita durante un lancio con il paracadute. Il giovane, originario di Caserta, si era trasferito a Milano per motivi di lavoro, ma frequentava anche Vercelli, dove era conosciuto nell’ambiente del paracadutismo. Non era un principiante: aveva una grande passione per questa disciplina e si dedicava abitualmente ai lanci.

Secondo le prime ricostruzioni, il paracadute si sarebbe aperto solo parzialmente, non lasciando scampo al giovane, che si è schiantato al suolo ed è deceduto all’istante. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per i rilievi e per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.