Rapporto Bankitalia, Di Paola (M5S): Ottimismo Schifani, testimonia distanza tra certa politica e società

“Quando da decenni si vive in maniera agiata tra auto blu e palazzi del potere, capita di non sapere come vive la gente normale. Il commento entusiastico dei numeri di Bankitalia da parte del presidente Schifani fa emergere tutta la distanza che c’è tra certa politica e i cittadini, tra chi non ha mai fatto il pieno alla propria macchina per andare a lavorare e chi ogni giorno fatica per mandare i figli a scuola e far quadrare dei conti che non tornano mai. Altro che più zero virgola, la Sicilia è in piena recessione a causa del governo Meloni e della sua maggioranza in Regione.

A dichiararlo è il coordinatore regionale del movimento cinque stelle Nuccio Di Paola.

“A Schifani diamo un suggerimento – aggiunge l’esponente Cinquestelle – faccia un giro in un qualsiasi mercato o nella sala d’aspetto delle centinaia di società creditizie dell’isola, per rendersi conto di come in Sicilia ci sia un esercito di cittadini sempre più indebitati per fronteggiare l’aumento del costo della vita” – conclude.