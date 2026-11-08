Serie D. Al “De Simone” Nissa battuta 1-0 dal Siracusa: sfida decisa da un gol di Costanzo

Sconfitta esterna per la Nissa, stavolta sul campo del Siracusa che s’è imposto 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Costanzo al 58’ nel contesto di una gara dura nella quale gli azzurri di casa, alla fine, hanno avuto la meglio nei confronti dei biancoscudati. L’inizio è stato favorevole più al Siracusa che alla Nissa che ha patito la maggiore pressione dei padroni di casa nonostante un centrocampo imperniato attorno a Pane, Fofana e Palermo. Quattro le conclusioni degli aretusei in un quarto d’ora: prima una conclusione di Madonna al 1’, poi l’ex Emiliano Dalloro pericoloso al 6’, al 10’ Giacomarro insidioso con un tiro di poco fuori e al 15’ ancora Dalloro protagonista con la conclusione deviata in angolo da un Castelnuovo (nella foto in evidenza) che tra i pali ha subito dovuto sfoderare tutta la sua personalità risultando alla fine il migliore dei suoi.

Alla mezzora del primo tempo, finalmente, s’è vista la Nissa pericolosa grazie a Palermo la cui conclusione è stata comunque respinta dalla difesa siracusana. In questa fase la squadra di Ivan Moschella è riuscita a spezzare le iniziative avversarie e a ripartire. Nella ripresa ci si aspettava una Nissa più attiva e propositiva, ma il Siracusa non ha voluto saperne di mollare la presa sul match. Al 50’ c’è voluto un grande Castelnuovo per riuscire a interrompere l’azione di Costanzo che si stava involando verso la porta biancoscudata. Al 58’ tuttavia, lo stesso Castelnuovo nulla ha potuto sul destro con il quale lo stesso Costanzo lo ha battuto imparabilmente.

La reazione della Nissa è stata immediata e s’è concretizzata al 60’ in una bella conclusione di Terranova deviata in calcio d’angolo. I biancoscudati hanno provato ad alzare il ritmo e a dare continuità alla propria manovra, ma il Siracusa ha potuto sfruttare gli spazi per rendersi ancora insidioso con Milazzo e ancora Giacomarro. Nel finale gli ospiti hanno tentato il tutto per tutto, ma sono stati i padroni di casa a rendersi insidiosi con Dalloro e Gigante. La Nissa è ora a quota 12 in classifica, mentre il Siracusa, con i tre punti conquistati, s’è portato a quota 14 superando proprio la compagine del presidente Luca Giovannone. Per la Nissa fallito l’appuntamento con la prima vittoria in casa del Siracusa, ma anche quello relativo alla prima affermazione esterna di questo campionato nel quale, fuori casa, ha conquistato solo 3 pareggi perdendo in altre 3 occasioni. E domenica prossima al “Tomaselli” arriva l’Enna contro il quale sarà obbligatorio vincersi per tirarsi fuori da una classifica che, dopo 11 giornate, non è certo delle migliori. (Foto di Marcello Giugno – Nissa FC)