Droga nel frigo di casa, coniugi arrestati a Bagheria dai carabinieri

Marito e moglie, di 66 e 61 anni, arrestati dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bagheria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione e’ scattata a seguito di alcuni movimenti sospetti notati nei pressi dell’abitazione della coppia. I militari, dopo aver osservato un giovane allontanarsi frettolosamente dall’immobile verosimilmente subito dopo uno scambio, sono intervenuti effettuando una perquisizione domiciliare. L’ispezione dell’appartamento ha confermato i dubbi degli investigatori che, all’interno del frigorifero e di un mobile della cucina, hanno trovato 51 dosi di hashish gia’ confezionate (per un peso di circa 47 grammi), e altri 126 grammi della medesima sostanza suddivisi in 4 involucri nonche’ materiale per il confezionamento. Su richiesta della procura di Termini Imerese, il gip ha convalidato gli arresti, disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (AGI)
di AdnKronos Lun, 09/11/2026 - 07:52