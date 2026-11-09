Droga nel frigo di casa, coniugi arrestati a Bagheria dai carabinieri

Marito e moglie, di 66 e 61 anni, arrestati dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bagheria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione e’ scattata a seguito di alcuni movimenti sospetti notati nei pressi dell’abitazione della coppia. I militari, dopo aver osservato un giovane allontanarsi frettolosamente dall’immobile verosimilmente subito dopo uno scambio, sono intervenuti effettuando una perquisizione domiciliare. L’ispezione dell’appartamento ha confermato i dubbi degli investigatori che, all’interno del frigorifero e di un mobile della cucina, hanno trovato 51 dosi di hashish gia’ confezionate (per un peso di circa 47 grammi), e altri 126 grammi della medesima sostanza suddivisi in 4 involucri nonche’ materiale per il confezionamento. Su richiesta della procura di Termini Imerese, il gip ha convalidato gli arresti, disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (AGI)