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Auto piomba sul cantiere in autostrada: operaio di 48 anni muore mentre lavorava sull’A11

AdnKronos

Auto piomba sul cantiere in autostrada: operaio di 48 anni muore mentre lavorava sull’A11

Lun, 09/11/2026 - 10:29

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(Adnkronos) – Un operaio di 48 anni è stato investito sull'A11 mentre era al lavoro in un cantiere. L’incidente è avvenuto nella notte all’altezza di Prato Est in direzione Mare. Secondo quanto si è appreso, l'uomo che era alla guida dell’auto si è fermato per prestare soccorso all'operaio. Sono in corso gli accertamenti sull'incidente stradale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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