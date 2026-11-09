Papa: famiglia resta caposaldo tra molte precarietà nostra società. Non rassegnarsi a quanti ripetono che è superata

“Non rassegnatevi alle voci che ripetono che la famiglia cristiana sia superata: al contrario, oggi più che mai rappresenta un caposaldo tra le molte precarietà della nostra epoca”. A riproporre la centralità della famiglia nelle società odierne è Papa Leone XIV. Nella sua omelia durante la messa celebrata nella centrale piazza di Buenos Aires dove è posto il monumento de los Espanoles, il Papa non ha negato, davanti ai tantissini di fedeli presenti che “anche le nostre famiglie vivono talvolta situazioni complesse: mancanza di stabilità, difficoltà sociali, lavoro precario, violenza domestica, separazioni dolorose, dipendenze che distruggono e compromettono le relazioni familiari”, ha detto.

“La storia, la cultura e la società dell’Argentina hanno trovato nella famiglia la fonte dalla quale attingere i valori fondamentali del popolo. – ha però subito aggiunto – Nella vostra terra, luogo di incontro di culture e di etnie diverse, la famiglia è stata, infatti, la realtà dove trasmettere la fede, le virtù umane, la cultura del lavoro, il rispetto per gli anziani, la difesa della vita e la fedeltà alla parola data”. Da qui l’invito a non rassegnarsi a quanti propinano un suo declino ineludibile. “Nell’intimità del focolare domestico, la fede si trasmette insieme alla vita attraverso i gesti più semplici: la benedizione prima dei pasti, una preghiera prima di andare a dormire, il perdono e l’ascolto reciproco, i nonni che insegnano a pregare, andare a Messa la domenica, prepararsi a fare un ritiro o un pellegrinaggio. La famiglia è infatti il ​​luogo privilegiato per conoscere e incontrare Cristo”.

Papa Prevost è, infine, tornato a citare il suo predecessore. “Il nostro amato Papa Francesco, – ha detto infatti – che è stato vescovo di questa città, lo ha espresso con passione: ‘La famiglia è chiamata a condividere la preghiera quotidiana, la lettura della Parola di Dio e la comunione eucaristica per far crescere l’amore e convertirsi sempre più in tempio dove abita lo Spirito'”