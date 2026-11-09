Caltanissetta. Cimitero Angeli, le società di mutuo soccorso tornano a costruire: in arrivo oltre 4000 loculi

Le Società di Mutuo Soccorso tornano a costruire al Cimitero Angeli di Caltanissetta. Un’intesa raggiunta a conclusione di un tavolo tecnico condotto dal Comune di Caltanissetta con le società di mutuo soccorso nissene (SOMS) e che porterà alla realizzazione di oltre 4.000 nuovi loculi distribuiti in tre distinti stabili (uno per ciascuna associazione coinvolta).Alla firma dell’intesa, lo scorso 5 novembre, erano presenti il dirigente della Seconda direzione del comune di Caltanissetta Giuseppe Tomasella, il responsabile dei Servizi Cimiteriali Salvatore Lombardo, l’assessore con delega al ramo Calogero Adornetto e i rappresentanti delle società di mutuo soccorso che hanno risposto all’invito: la Società di Mutuo Soccorso Regina Margherita, Mutua Società Cattolica Maria Santissima della Catena e Società M.S. Rosso Di San Secondo.“Una svolta storica per i servizi cimiteriali di Caltanissetta e un traguardo strategico per l’Amministrazione guidata dal sindaco Walter Tesauro dopo ben 15 anni di totale immobilismo – ha commentato l’assessore Calogero Adornetto –. Quello raggiunto è il risultato di un lungo e complesso lavoro politico, amministrativo e di concertazione che ho condotto con il supporto dell’intera Giunta comunale. Nei mesi scorsi, infatti, era stata deliberata la necessaria variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del cimitero per individuare le aree idonee”.L’accordo con le SOMS non è l’unica azione in campo. Questo imponente intervento privato si somma e si integra perfettamente al piano straordinario di edilizia pubblica già avviato e finanziato direttamente dal Comune di Caltanissetta. Proprio poche settimane fa, infatti, gli uffici comunali hanno formalizzato l’affidamento dei lavori per la realizzazione di ben 9 nuove sezioni di loculi comunali nella zona ampliata del cimitero. L’appalto, dall’importo a base d’asta di oltre 1,1 milioni di euro, è stato aggiudicato all’impresa Innovatek Srl che aprirà a breve il cantiere, garantendo un incremento immediato di posti pubblici parallelo a quello delle associazioni.

(Per approfondire: “Cimitero Angeli, Adornetto: Affidata la progettazione per la manutenzione straordinaria per le sezioni 240-243 e 300-355″: https://www.comune.caltanissetta.it/it/news/cimitero-angeli-adornetto-affidata-la-progettazione-per-la-manutenzione-straordinaria-per-le-sezioni-240-243-e-300-355)

Il Comune provvederà in questi giorni all’assegnazione delle aree cimiteriali e, nei prossimi mesi, le società avvieranno le attività preliminari sul campo: sondaggi geologici dei terreni, progettazione esecutiva e tutti gli adempimenti propedeutici all’apertura dei cantieri.

Una novità fondamentale riguarda la destinazione delle risorse economiche: le Società interessate verseranno al Comune gli oneri di concessione previsti dal regolamento.

“L’Amministrazione Tesauro – ha proseguito l’assessore – ha già stabilito che queste somme verranno immediatamente vincolate e utilizzate per effettuare urgenti e attesi interventi di manutenzione straordinaria all’interno dell’intera area cimiteriale, restituendo decoro al luogo sacro. Un risultato di straordinaria importanza che risolve un blocco che durava da tre lustri e che dà una risposta totale alla nostra comunità. Sommando l’accordo storico con le SOMS ai lavori pubblici già affidati alla ditta Innovatek per le 9 sezioni comunali, mettiamo in campo la più imponente operazione di ampliamento e razionalizzazione del Cimitero Angeli degli ultimi decenni. Grazie alla variante al PRG deliberata dalla giunta e al lavoro sinergico degli uffici, non solo abbattiamo definitivamente l’emergenza loculi, ma incameriamo oneri preziosi che reinvestiremo subito nella cura e nella manutenzione straordinaria del nostro cimitero monumentale. Voglio ringraziare sentitamente i presidenti delle Società di Mutuo Soccorso per la preziosa collaborazione istituzionale e per lo spirito costruttivo con cui siamo riusciti a trovare la quadra definitiva per la sistemazione dei lotti individuati – ha concluso l’assessore -. È solo grazie a questa sinergia e alla volontà comune di pervenire a una soluzione pienamente condivisa che oggi possiamo restituire alla città un servizio così importante”.