Vallelunga. Due appuntamenti a settimana con la Biblioteca comunale: il libro e lo scrittore della settimana

VALLELUNGA. Due appuntamenti a settimana con la Biblioteca comunale. Prosegue il percorso di crescita, promozione e valorizzazione della cultura da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosa Izzo. Previste due nuove rubriche settimanali, pensate per far conoscere tanti libri, scoprire nuovi autori e lasciarsi ispirare dalla magia della lettura. In particolare, il lunedì è prevista la presentazione del libro della settimana. Ogni settimana sarà presentato un libro presente nella biblioteca, raccontando brevemente la sua trama e svelandovi un buon motivo per leggerlo.

Il VENERDÌ, invece, è dedicato all’autore della settimana. Ogni settimana si accenderanno i riflettori su un autore presentando tutti i suoi libri disponibili nella biblioteca. Due rubriche, tante storie da conoscere e infinite pagine da sfogliare. Questi i nuovi operatori volontari che stanno proponendo nuova energia culturale e aggregativa per Tutti gli utenti: Martina Ferro, Aurelia Insinna, Martina Malta, Antonio Migliore, Gaetano Ministeri, Maria Teresa Saglibene con l’aiuto del nostro Operatore Locale di Progetto Dott. Sergio S. Vilardo.