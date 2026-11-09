Turismo 2026. L’Italia “vola” e macina record, si conferma leader in Europa: ad agosto 98,8 milioni di presenze, prima tra i competitor.

L’Italia si conferma la prima destinazione turistica d’Europa. Ad agosto 2026, in base all’infografica mensile sull’andamento del Turismo in italia a cura dell’ufficio statistica del Ministero del Turismo, la nostra Nazione ha registrato 22,4 milioni di arrivi e 98,8 milioni di presenze, con una crescita delle presenze del +3,3% rispetto ad agosto 2025 e un aumento della permanenza media a 4,4 notti (+3,0%).

I turisti non solo scelgono l’Italia, ma restano più a lungo. Cresce la componente internazionale: 47,1 milioni di presenze straniere, +6,8%, pari al 47,7% del totale.

E cresce anche il turismo domestico, con 51,7 milioni di presenze, pari al 52,3% del totale. Il confronto europeo, fonte Eurostat, è netto. Ad agosto l’Italia, con 98,8 milioni di presenze, si colloca al primo posto tra i Paesi competitor, davanti a Francia (89,6 milioni), Spagna (75,0 milioni), Germania (53,8 milioni) e Grecia (34,7 milioni). La crescita italiana del +3,3% è superiore a quella di Grecia (+2,1%) e Spagna (+0,5%), mentre Germania (-1,2%) e Francia (-1,8%) registrano addirittura una flessione. “I dati record del turismo 2026 dimostrano che l’impegno del governo Meloni su qualità, destagionalizzazione e sviluppo sta producendo risultati reali: più presenze e soggiorni più lunghi per i turisti che amano l’Italia”, dichiara il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

Turisti sempre più soddisfatti

Il sentiment dei viaggiatori ad agosto 2026 raggiunge 85,5/100, in aumento rispetto al 2025, su circa 4,6 milioni di tracce digitali analizzate. I turisti più soddisfatti arrivano da Stati Uniti, Polonia, Canada e Ungheria, tutti sopra gli 87 punti. Il sentiment più alto si registra per Attrazioni (87,7), Affitti brevi (87,3) e Locali e Ristorazione (85,8). Tra le regioni, i valori più elevati si registrano nella Provincia autonoma di Bolzano (87,7), in Basilicata (87,1), in Umbria (87,0) e nella Provincia autonoma di Trento (86,9).Volano gli aeroporti, soprattutto al Sud.

Ad agosto 2026 il traffico aereo negli aeroporti italiani supera i 25,6 milioni di passeggeri, +5,8%.

Il traffico internazionale rappresenta il 70,4% del totale, con circa 18,1 milioni di passeggeri (+5,7%), mentre il domestico cresce del 6,0%. Gli incrementi maggiori si registrano al Sud (+9,9%) e nel Nord-Est (+8,5%), sostenuti soprattutto dalla crescita internazionale.

Offerta ricettiva sempre più trasparente e prenotazioni in crescita

A ottobre 2026 la Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo registra 734.873 strutture, di cui 657.442 con CIN verificato, pari all’89,5% del totale. La Toscana è la regione con la maggiore concentrazione di strutture (83.112), seguita da Lombardia (79.750), Lazio (72.480) e Veneto (65.923). Sempre a ottobre, il tasso di saturazione OTA si attesta al 56,7%, +3,2% rispetto allo stesso periodo del 2025: un segnale chiaro di una domanda che resta molto forte anche in periodi oltre l’alta stagione.

Consulta l’infografica completa a questo link.