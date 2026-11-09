Villalba. Aperti dalla Regione Siciliana i termini per richiedere rimborsi sui sovraccosti del gasolio: istanze entro il 30 novembre

VILLALBA. Il sindaco Fabio Plumeri ha comunicato alla cittadinanza che, in attuazione del DDG n. 7080 del 04/11/2026 della Regione Siciliana, sono aperti i termini per richiedere i rimborsi sui sovraccosti del gasolio agricolo relativi al periodo 1° marzo – 31 ottobre 2026.
Le istanze possono essere inviate entro il 30 novembre 2026. Previsto un rimborso fino al 70% dei maggiori costi, fino a un massimo di 50.000 € per azienda. Per maggiori informazioni, requisiti completi e per l’inoltro delle pratiche si invitano gli interessati a rivolgersi con tempestività ai propri Centri di Assistenza Agricola (CAA) o ai professionisti di fiducia consultando le direttive sul portale della Regione Siciliana