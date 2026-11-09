Qualità dell’acqua a San Cataldo: il Sindaco invia formale diffida agli enti competenti

Il Sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, ha inviato una nota di diffida e messa in mora indirizzata a Siciliacque S.p.a. direttamente, e a Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A., alla Regione Siciliana, all’A.S.P. n. 2 di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione, e all’Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta (ATI), richiedendo l’immediato intervento delle autorità nei confronti di Siciliacque. Il provvedimento nasce a causa della non conformità dell’acqua erogata dall’impianto di potabilizzazione Fanaco (superamento dei limiti del parametro manganese).

Nello scritto, il primo cittadino chiede anche il ripristino immediato degli standard di potabilità, la completa informazione con l’invio della documentazione analitica, e gli indennizzi, riduzioni o compensazioni per gli utenti che hanno subito il disagio.

Di seguito il testo integrale della nota:

“Oggetto: Diffida e messa in mora per la non conformità dell’acqua destinata al consumo umano erogata dall’impianto di potabilizzazione Fanaco e consegnata al Comune di San Cataldo – superamento del parametro manganese – richiesta di immediato ripristino, completa informazione, trasmissione della documentazione analitica e risarcimento/restituzione degli importi e dei danni subiti. Richiesta a Caltaqua, Regione Siciliana, ASP e ATI di attivazione dei poteri e delle iniziative di rispettiva competenza, anche nei confronti di Siciliacque.

Lal presente prende spunto dalla fornitura di acqua non conforme al consumo umano consegnata alla città di San Cataldo nel corso della scorsa settimana.

Dalla nota di Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A. del 4 novembre 2026, prot. n. 001-0017195- CAL/2026, risulta, infatti, che il campione effettuato il giorno precedente presso l’ingresso del serbatoio di San Cataldo, rifornito dal Fanaco, presentava per il parametro manganese il valore di 250, a fronte del limite riportato nella medesima comunicazione.

In data 4 novembre 2026 il Sindaco del Comune di San Cataldo dichiarava la non potabilità dell’acqua erogata nel territorio comunale, in relazione al superamento del parametro manganese e alle conseguenti esigenze di tutela della popolazione.

Dalla comunicazione di Siciliacque del 5 novembre 2026 risulta che un campione effettuato il 5 novembre aveva rilevato un valore di manganese pari a 39 µg/L presso il potabilizzatore Fanaco, ma che nel corso della giornata si registravano ancora oscillazioni, limitatamente ad alcune ore, intorno a 100 µg/L. La stessa comunicazione riferiva inoltre che il primo prelievo eseguito il 6 novembre 2026 al punto di consegna di San Cataldo aveva restituito il valore di 52 µg/L presso l’ingresso del serbatoio Giorgibello.

La comunicazione di Siciliacque del 5 novembre 2026 riferiva che i tempi di percorrenza dell’acqua fino al punto di consegna di San Cataldo erano stimati in non meno di 36–48 ore e preannunciava ulteriori campionamenti e successivi aggiornamenti.

La precedente comunicazione di Siciliacque del 5 novembre 2026 riferiva un rientro del parametro presso l’uscita del potabilizzatore, ma precisava che sarebbero stati necessari ulteriori prelievi all’uscita dell’impianto, nel tratto iniziale dell’acquedotto e successivamente presso il punto di consegna di San Cataldo, tenuto conto dei tempi di percorrenza lungo la rete.

I documenti sopra richiamati evidenziano, quindi, una situazione di non conformità e comunque di persistente oscillazione del parametro manganese nella filiera di fornitura Fanaco e presso il punto di consegna di San Cataldo, che impone la prosecuzione dei controlli, l’adozione di misure correttive effettive e una comunicazione completa, tempestiva e verificabile agli utenti e alle autorità competenti.

Si precisa che la presente diffida è formulata sulla base delle comunicazioni e dei dati attualmente disponibili, con riserva di integrazione all’esito dell’acquisizione dei rapporti di prova completi, dei verbali di campionamento, dei dati relativi alla durata dell’evento e degli ulteriori risultati analitici. Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, stabilisce che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite e non devono contenere sostanze in quantità o concentrazioni tali da

rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, oltre a dover rispettare i requisiti minimi e i valori di parametro applicabili (art. 4 d.lgs. n. 18/2023). I valori devono essere rispettati, per le acque fornite tramite rete, nel punto di consegna e, nei casi previsti, nel punto di utenza (art. 5 d.lgs. n. 18/2023).

Il medesimo decreto attribuisce alle Regioni compiti di valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione e impone l’adozione delle misure di prevenzione e attenuazione necessarie (art. 7 d.lgs. n. 18/2023); impone inoltre al gestore idro-potabile la valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura, l’adozione di misure di controllo adeguate e programmi di monitoraggio operativo (art. 8 d.lgs. n. 18/2023).

Le violazioni degli obblighi previsti dal decreto possono inoltre comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 23 del d.lgs. n. 18/2023, ferme restando le ulteriori responsabilità eventualmente accertate in sede civile, amministrativa o penale (art. 23 d.lgs. n. 18/2023).

Quanto ai rapporti con gli utenti, la giurisprudenza ha ricondotto il rapporto di fornitura idrica allo schema della somministrazione e ha ritenuto che la fornitura di acqua non conforme ai parametri di legge possa integrare inesatto adempimento, con possibile restituzione o riduzione del corrispettivo e risarcimento dei danni concretamente allegati e provati (Cassazione civile, ordinanza n. 10558 del 2023).

La responsabilità effettiva dei singoli soggetti dovrà essere accertata in relazione alle rispettive competenze, al titolo di gestione, al punto della filiera nel quale si è verificata la non conformità, alla durata dell’evento e all’efficacia delle misure adottate.

Tutto ciò premesso, Siciliacque S.p.A. è formalmente diffidata e costituita in mora, per quanto di propria competenza e senza pregiudizio per le responsabilità degli altri soggetti coinvolti nella filiera, a:

adottare e documentare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie a eliminare definitivamente la non conformità e a garantire che l’acqua immessa nel sistema e consegnata al Comune di San Cataldo rispetti i valori di parametro applicabili; comunicare il dettaglio degli interventi eseguiti presso il potabilizzatore Fanaco, comprese le modifiche al processo di trattamento, indicando tempi di esecuzione, responsabili tecnici, risultati conseguiti e modalità con cui è stata verificata la stabilità del rientro nei limiti; attivare, in coordinamento con ASP, Caltaqua spa, ATI, Regione Siciliana e Comune di San Cataldo, ogni misura di approvvigionamento alternativo o di assistenza agli utenti che dovesse rendersi necessaria per tutelare la salute pubblica e assicurare la continuità di una fornitura conforme; riconoscere e corrispondere, previa quantificazione e documentazione, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causalmente ricollegabili alla fornitura di acqua non conforme, comprese le spese sostenute o da sostenere per l’acquisto di acqua potabile e ogni ulteriore pregiudizio documentato, nonché restituire o ridurre la quota di corrispettivo relativa al periodo e alla misura in cui la prestazione resa sia risultata non conforme a quella contrattualmente dovuta;

La presente richiesta di risarcimento è formulata allo stato in via generica, anche ai sensi degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2051 cod. civ., con espressa riserva di precisare e documentare il danno, di chiedere la restituzione dei corrispettivi indebitamente pagati e di estendere le pretese a ogni ulteriore conseguenza che emerga dagli accertamenti tecnici e sanitari.

Ulteriormente si chiede che Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A., Regione Siciliana, e ATI di Caltanissetta, ciascuno per le proprie competenze, vogliano attivare, ove ne ricorrano i presupposti, nei confronti di Siciliacque S.p.A. ogni richiesta di manleva, rivalsa, indennizzo o risarcimento per i costi sostenuti, per gli importi eventualmente restituiti agli utenti, per le spese di approvvigionamento alternativo e per ogni danno derivante dalla non conformità dell’acqua proveniente dal sistema Fanaco, promuovendo il riconoscimento agli utenti e ai soggetti danneggiati delle restituzioni, riduzioni, compensazioni o indennizzi spettanti in relazione al periodo di fornitura non conforme, senza pregiudizio per il diritto dei singoli utenti di agire direttamente nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili;

In mancanza di un riscontro completo, documentato e satisfattivo nei termini sopra indicati, ci riserviamo di intraprendere tutte le iniziative necessarie per la tutela della cittadinanza”.