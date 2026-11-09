Trovato con una vecchia alabarda nascosta nel bagagliaio della sua auto: denunciato dalla Polizia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere

Una vecchia alabarda: è l’insolita scoperta che gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto a Catania nel corso di un controllo ad un’auto che non si era fermata all’alt intimato. Il guidatore, un 35enne, ha provato a fuggire, ingranando la marcia dell’auto, ma è stato inseguito da una volante fino a piazza Lanza, dove è stato bloccato, identificato e perquisito.

Nel portabagagli aveva una vecchia alabarda arrugginita, nascosta sotto una stuoia, e in tasca una dose di marijuana. L’uomo è stato quindi denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.