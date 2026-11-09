10eLotto, nel Nisseno vincita di 7.500 euro con un 8 Oro

Esulta la Sicilia con i concorsi del 10eLotto del weekend, in cui – come riporta Agipronews – sono state registrate vincite per un totale di 55mila euro. La più alta è stata centrata nel concorso di sabato 7 novembre a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, grazie a un 9; la giocata vincente è stata effettuata in Piazza Convento. Venerdì 6 novembre, invece, sono stati vinti 15mila euro in Via Salvatore Sanfilippo a Palermo con un 7 Doppio Oro, 8mila euro in Corso Umberto a Taormina, in provincia di Messina, con un 7 Oro, 7.500 euro in Via Mare a Gela, in provincia di Caltanissetta, con un 8 Oro, e altri 5mila euro in Via Vettor Pisani a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, con un 7 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 16,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,36 miliardi da inizio anno.