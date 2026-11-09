Esulta la Sicilia con i concorsi del 10eLotto del weekend, in cui – come riporta Agipronews – sono state registrate vincite per un totale di 55mila euro. La più alta è stata centrata nel concorso di sabato 7 novembre a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, grazie a un 9; la giocata vincente è stata effettuata in Piazza Convento. Venerdì 6 novembre, invece, sono stati vinti 15mila euro in Via Salvatore Sanfilippo a Palermo con un 7 Doppio Oro, 8mila euro in Corso Umberto a Taormina, in provincia di Messina, con un 7 Oro, 7.500 euro in Via Mare a Gela, in provincia di Caltanissetta, con un 8 Oro, e altri 5mila euro in Via Vettor Pisani a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, con un 7 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 16,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,36 miliardi da inizio anno.
10eLotto, nel Nisseno vincita di 7.500 euro con un 8 Oro
Lun, 09/11/2026 - 11:37
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