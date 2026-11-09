Caltanissetta, partecipazione e confronto al congresso “C’era una volta il cuore. L’Arte di fare il medico”

Oltre 30 gli esperti provenienti da tutta la Sicilia, che si sono alternati nel parterre del Congresso “C’era una volta il cuore. L’Arte di fare il medico”, organizzato da Dott. Luigi Scarnato , che si è svolto nei giorni scorsi a Caltanissetta. A seguire gli interventi circa cento medici fra cardiologi, di varie discipline e medici di famiglia, che hanno avuto l’occasione di fruire di un confronto scientifico di altissimo livello.La formula del talk, scelta dal cardiologo Scarnato è stata particolarmente gradita sia dal pubblico che dagli ospiti, una impostazione originale ma efficace, che ha generato una forte interesse sui temi trattati.Sono state molte e di notevole attualità le tematiche illustrate in materia di cardiologia, con la presentazione delle più recenti novità sulle terapie e sulla diagnostica, e sulle più aggiornate realtà territoriali di assistenza ai malati e di prevenzione alle patologie cardiache.Molti gli interventi che hanno sottolineato la necessità di recuperare il ruolo del medico, che attraverso la visita, il dialogo e l’ascolto con il paziente può migliorare l’umanizzazione dei trattamenti e nello stesso tempo restituire al medico il ruolo principale nella ricerca delle malattie ed al malato la dignità di persona, spesso dimenticata. Le nuove tecnologie e gli strumenti più moderni devono restare al servizio dell’uomo e non sostituirlo.Il messaggio condiviso al termine del simposio, sia per le precedenti che le nuove generazioni di professionisti della salute, è quello di rivalutare la medicina come arte della cura dell’individuo.Il congresso ha riservato uno spazio anche all’arte musicale, con l’esecuzione in live di brani strumentali ispirati ai temi in oggetto, intermezzi molto apprezzati dai presenti. L’arte medica e l’arte della musica insieme per migliorare il benessere della persona “Sono molto felice e soddisfatto” dichiara il Dott. Luigi Scarnato “ho ricevuto e sto ricevendo ancora moltissime attestazioni di gradimento da chi è stato presente, a cui è piaciuta la struttura dell’evento e la qualità degli interventi”