Rapina una farmacia a Catania, denunciato 45enne

L’attivita’ investigativa dei carabinieri della Stazione di Piazza Dante, a Catania, ha consentito di risalire all’autore di una rapina commessa ai danni di una farmacia del centro cittadino. I militari hanno avviato gli accertamenti dopo aver ricevuto la denuncia del direttore della farmacia, il quale aveva riferito di essere stato vittima di una rapina da parte di un uomo che, entrato nell’attivita’ commerciale a volto scoperto, avrebbe minacciato il dipendente utilizzando un collo di bottiglia, riuscendo cosi’ a farsi consegnare il denaro presente nel registratore di cassa, pari a circa 65 euro, per poi allontanarsi rapidamente. Ricevuta la denuncia, i carabinieri hanno avviato le indagini, concentrando l’attenzione sull’acquisizione e sull’analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, che hanno documentato le fasi dell’azione criminale permettendo il riconoscimento del presunto responsabile, un 45enne catanese, con precedenti penali. L’uomo e’ stato deferito in stato di liberta’ per il reato di rapina. (AGI)