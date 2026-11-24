(Adnkronos) – L'Ucraina è "un tema su cui abbiamo delle visioni diverse, ma su tutto il resto c'è una sintonia di fondo e i nostri tavoli stanno convergendo su programma e obiettivi condivisi". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, intervistato da Giovanni Floris a diMartedì su La7, in relazione al tema Ucraina nel centrosinistra. I membri della coalizione cercano un'intesa sulla politica estera in un momento complicato: Kiev ha colpito navi russe a Bengasi, in Libia. "L'attacco che c'è stato nel porto di Bengasi, porto libico, da parte degli ucraini nei confronti di una corvetta russa e di una nave cargo sempre russa, ci fa capire che ormai per l'Ucraina, che cerca di combattere i russi anche in Africa e non solo qui in Libia, ormai la guerra deve essere totale. L'Europa vuole questo? Perché alcuni dei paesi volenterosi, a partire dalla Gran Bretagna e anche dalla Germania, sembrerebbero voler assecondare anche la prospettiva di questa escalation di una terza guerra mondiale. Noi abbiamo dato delle soluzioni da anni diverse", ha detto Conte, tornando sul tema affrontato nel corso della giornata. Sulla guerra in Ucraina l’Italia “il governo deve fare chiarezza sull’interesse nazionale e un attimo dopo confrontarsi con gli altri europei. Dobbiamo chiarircelo perché se continua così rotoleremo in una guerra mondiale", ha detto il leader del M5S, prima dell'intervista televisiva, arrivando all'evento 'se l’Europa va alla guerra' a Roma. "L'azione militare ucraina in acque libiche rappresenta oggettivamente un escalation militare, che è sempre pericolosa. Il fatto grave è che l’Italia non ne sapesse nulla", ha affermato.

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