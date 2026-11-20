(Adnkronos) – "La terapia con radioligandi è la nuova frontiera per la cura delle forme più avanzate di tumore della prostata". Le esperienze nella pratica clinica confermano "l'efficacia e sicurezza del trattamento per il paziente 'giusto' e nel momento 'corretto'". E' stato uno dei temi al centro del XXVIII Congresso nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma. Durante l'evento, alcune sessioni sono state dedicate alle novità scientifiche sui tumori genito-urinari. "Il carcinoma prostatico metastatico colpisce ogni anno oltre 7.000 uomini in Italia e si può presentare in due diverse situazioni – spiega Elena Verzoni, Oncologia medica genito-urinaria e Programma Prostata Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori di Milano – A volte è il punto di arrivo di un lungo percorso che comincia dalla malattia localizzata: il tumore progredisce nel tempo fino ad interessare altre sedi dell'organismo, tipicamente l'osso. Altre volte, invece, già al momento della diagnosi la malattia si presenta in stadio avanzato. In queste situazioni abbiamo a disposizione diverse terapie efficaci e la loro selezione deve prendere in considerazione anche il percorso da cui arriva il paziente". La terapia con radioligandi, descrive la specialista, è "un trattamento relativamente recente in oncologia e trova già applicazione nei tumori neuroendocrini. Possiamo definirla come una 'radioterapia mirata' somministrata per via sistemica, e oggi anche nel tumore della prostata ha dimostrato di poter essere efficace. Il meccanismo d'azione è completamente diverso rispetto a quello delle terapie sistemiche tradizionali come la chemioterapia o la terapia ormonale. Si può considerare un farmaco 'intelligente' perché riconosce l'obiettivo a cui legarsi in maniera mirata: il Psma (Prostate Specific Membrane Antigen), una proteina sovraespressa sulla membrana delle cellule del carcinoma prostatico. Attraverso uno specifico esame di medicina nucleare, la Pet Psma, è possibile individuare la presenza o meno di questo bersaglio nelle sedi di malattia. La terapia sfrutta poi lo stesso bersaglio per veicolare selettivamente il radioisotopo verso le cellule tumorali: dopo la somministrazione per via endovenosa, il radioligando si lega al Psma e la radiazione emessa danneggia le cellule tumorali, compromettendone la capacità di replicarsi". "Per il carcinoma alla prostata – continua Verzoni – è oggi disponibile il 177Lu-Psma-617 per i pazienti con malattia metastatica resistente alla castrazione (mCrpc), progressiva e Psma-positiva, secondo i criteri di eleggibilità previsti da Aifa. Dopo le evidenze ottenute dallo studio registrativo (Vision), che ne ha dimostrato l'efficacia e definito il profilo di sicurezza, ulteriori conferme stanno arrivando dalla pratica clinica ordinaria. Il trattamento è risultato ben tollerato rispetto alla chemioterapia; sicuramente l'utilizzo in pazienti che non abbiano ricevuto troppe linee di trattamenti precedenti si rivela maggiormente efficace e meglio tollerato. Siamo perciò molto fiduciosi del possibile utilizzo di questo nuovo approccio". Al congresso Aiom si è anche discusso del confronto, sempre più necessario, tra oncologi e medici nucleari. "L''identikit del paziente ideale' lo riusciamo ad avere con la discussione multidisciplinare con gli altri specialisti", sottolinea l'esperta. "La prossima sfida da affrontare, sempre insieme – conclude – è migliorare ulteriormente l'identificazione dei pazienti che possano beneficiare maggiormente della terapia e il momento più appropriato per il trattamento. Al momento la selezione di basa su criteri clinici e sui parametri evidenziati attraverso la Pet-Psma. L'obiettivo finale dovrebbe essere quello di arrivare a un trattamento sempre più precoce. Questo è probabilmente il modo migliore per sfruttare appieno un grande potenziale terapeutico".

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