CALTANISSETTA. La musica rinascimentale e barocca torna protagonista a Caltanissetta con la quinta edizione del Festival “Musica a Palazzo”, che si articolerà in tre giornate in programma giovedì 10, venerdì 11 e domenica 13 dicembre 2026.

Organizzata dal gruppo vocale Amoris Laetitia, sotto la direzione artistica di Laura Gallo, la manifestazione rinnova anche quest’anno la propria missione culturale: promuovere, studiare e diffondere il patrimonio musicale antico attraverso un percorso che unisce alta formazione, ricerca musicologica ed esecuzioni dal vivo.

Giunto alla sua quinta edizione, il festival si conferma un appuntamento di riferimento per gli appassionati e per la vita culturale del territorio, proponendo un dialogo virtuoso tra giovani interpreti, studiosi, ensemble strumentali e realtà corali siciliane. L’edizione 2026 attraverserà alcuni dei luoghi simbolo della cultura e della storia cittadina — tra cui il Conservatorio di musica “Vincenzo Bellini”, la Chiesa di Sant’Agata al Collegio, la Chiesa di San Domenico e la Sala Dante della Biblioteca Scarabelli — con momenti dedicati tanto all’approfondimento didattico quanto all’ascolto aperto alla cittadinanza. Nelle prossime settimane verranno resi noti nel dettaglio i singoli appuntamenti delle tre giornate, gli orari, i programmi di sala e i nomi degli ospiti protagonisti di questa quinta edizione.