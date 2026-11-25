CALTANISSETTA. Caltaqua e ASP di Caltanissetta insieme per la prevenzione: prosegue il progetto pilota di screening per i dipendenti e le loro famiglie Caltanissetta, 25 novembre 2026 – Si è svolto lo scorso 6 novembre, presso la sede di Caltaqua –Acque di Caltanissetta S.p.A., l’incontro tra i vertici aziendali e i rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta per consolidare il percorso avviato lo scorso anno dedicato alla prevenzione oncologica. L’iniziativa, giunta al secondo anno di attività, conferma l’impegno condiviso nel promuovere la cultura della prevenzione e facilitare l’accesso agli screening oncologici per i dipendenti e le loro famiglie.

L’iniziativa prevede l’accesso gratuito ai principali programmi di screening oncologico promossi dall’ASP e segna un importante passo avanti nella collaborazione tra pubblico e privato in ambito sanitario. Caltaqua è infatti la prima azienda privata della provincia di Caltanissetta ad aderire al progetto, confermando la propria attenzione concreta al benessere delle persone che lavorano nell’organizzazione e delle loro famiglie. La prevenzione è il primo e più efficace strumento di tutela della salute, – ha dichiarato l’ing. Andrea Gallè, Amministratore Delegato di Caltaqua. – Attraverso la collaborazione con un partner pubblico di eccellenza come l’ASP, vogliamo incoraggiare i nostri collaboratori e i loro familiari a dedicare attenzione alla propria salute, facilitando l’adesione ai programmi di screening.

È un impegno che si inserisce nella nostra visione del benessere aziendale e della responsabilità verso il territorio.Gli screening saranno effettuati presso le strutture sanitarie della provincia e gestiti direttamente dal Centro Gestionale Screening dell’ASP di Caltanissetta. Gli esami previsti saranno gratuiti per tutte le persone in possesso dei requisiti stabiliti dal programma regionale. Per l’ASP di Caltanissetta, il progetto rappresenta un’ulteriore opportunità per rafforzare la collaborazione con il mondo delle imprese e promuovere la cultura della prevenzione oncologica, con il pieno sostegno del Direttore Generale, il dott. Salvatore Lucio Ficarra. La collaborazione con le aziende rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare le persone ai programmi di screening e favorire una partecipazione più consapevole, ha dichiarato il dott. Paolo Gervaso, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Caltanissetta. Il luogo di lavoro può diventare un importante punto di contatto per informare e sensibilizzare sulla prevenzione, coinvolgendo anche le famiglie.

La continuità di questa esperienza conferma il valore delle sinergie tra sanità pubblica e realtà produttive del territorio. L’esperienza positiva maturata dalla collaborazione tra Caltaqua e ASP di Caltanissetta dimostra il valore della sinergia tra servizio sanitario pubblico e mondo delle imprese nella promozione della cultura della prevenzione, rappresentando un esempio concreto che possa incoraggiare altre realtà produttive del territorio ad avviare iniziative analoghe a beneficio della salute e del benessere delle persone.