CAMPOFRANCO. Oggi, 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Campofranco si è fermata per un momento pubblico di riflessione e di impegno civile. L’’iniziativa “Camminiamo insieme per dire no alla violenza” è stata organizzata dall’assessore alle politiche sociali e giovanili Alba Provenzano. Hanno partecipato l’Amministrazione comunale, l’Arma dei Carabinieri, le scuole, le associazioni, i ragazzi del servizio civile del comune di Campofranco e il servizio civile, la protezione civile fontana delle rose e tanti cittadini, tutti con il fiocco rosso sul petto.

L’Assessore Provenzano ha aperto la manifestazione. Nel suo intervento ha ricordato il valore della giornata e la necessità di un impegno quotidiano, che parta dall’educazione al rispetto e dalla capacità di riconoscere i segnali della violenza. Ha poi preso la parola il Sindaco Rosario Nuara, che ha ringraziato i presenti e ha ribadito che le istituzioni devono stare accanto alle donne e alle famiglie.

I veri protagonisti sono stati i ragazzi delle scuole. Con i loro cartelloni hanno portato messaggi chiari e forti: “La paura non è amore”, “Rispetto sempre”, “Le donne non sono oggetti, ma persone”. A chiusura della mattinata è stato deposto un mazzo di rose rosse sulla panchina rossa, simbolo permanente della memoria e dell’impegno della comunità campofranchese. L’Amministrazione ha ringraziato l’Assessore Provenzano per l’organizzazione, ma anche le Forze dell’Ordine, i dirigenti scolastici, i docenti, le associazioni e tutti i cittadini presenti. Chi subisce violenza o stalking non è sola: il numero antiviolenza e stalking 1522 è gratuito e attivo 24 ore su 24.