La sezione di Caltanissetta ha ottenuto importanti riconoscimenti al Congresso regionale dell’Associazione della Stampa Siciliana, in corso al Saracen di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo.

Nel corso dei lavori, Chiara Milazzo, tesoriera dell’Associazione Provinciale della Stampa nissena, è stata eletta nel Consiglio regionale nella lista dei collaboratori pubblicisti. Un risultato che premia l’impegno e la partecipazione della rappresentanza nissena alla vita associativa e sindacale della categoria.

Riconoscimento anche per Giuseppe Scibetta, giornalista professionista, nominato supplente nel Consiglio dei Probiviri.

Le candidature di Chiara Milazzo e Giuseppe Scibetta sono state presentate all’assemblea regionale da Alessandro Silverio, segretario provinciale della sezione di Caltanissetta, il cui contributo ha favorito la valorizzazione delle professionalità e della rappresentanza territoriale negli organismi regionali.

Le due designazioni rappresentano un motivo di soddisfazione e orgoglio per l’Associazione Provinciale della Stampa Nissena, che rafforza così la propria presenza negli organismi regionali dell’Associazione della Stampa Siciliana.

L’Associazione esprime le proprie congratulazioni a Chiara Milazzo e Giuseppe Scibetta. Alessandro Silverio ringrazia entrambi per l’attenzione e il sostegno dimostrati e augura a tutti buon lavoro nell’interesse della categoria, del pluralismo dell’informazione e della tutela dei giornalisti siciliani.