Prosegue nell’assoluto riserbo il lavoro dei pm di Caltanissetta nell’inchiesta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio, nella quale era coinvolto anche Gianni De Gennaro. Il procuratore Salvatore De Luca ha opposto ancora una volta un muro di silenzio alle domande dei giornalisti che si erano radunati per il terzo giorno consecutivo davanti al palazzo di giustizia, facendo sapere di non voler rilasciare alcuna dichiarazione. Bocche cucite anche dagli altri uffici della procura. All’esame dei magistrati nisseni c’è il materiale informatico sequestrato durante le perquisizioni: due hard disk, uno prelevato dal Ros nella casa del figlio di De Gennaro e l’altro nell’abitazione di Massimo Carnicelli, sotterraneo della Guardia di Finanza, per tanto tempo nella scorta dell’ex capo della polizia.

Poi, ancora, due pen drive che custodiva la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi, storica collaboratrice di Di Gennaro. Anche lei indagata, insieme con Carnicelli, l’ex ispettore di polizia Franco Pacetto ed il pentito Salvatore Contorno. Sulle pennette, secondo quanto hanno riportato alcuni quotidiani, c’erano due indicazioni: “Stato-mafia” e “Stragi”. Spetterà ai magistrati valutare se contengono atti pubblici relativi ai due procedimenti in questione o se invece si tratta di documenti finora non emersi o riservati.

Caltanissetta attende poi un terzo hard disk, lasciato da De Gennaro nella casa di Fonteblanda, dove era tolto la vita. Con un biglietto, anche questo indirizzato a De Luca, e parole di fuoco: “Non contiene nulla d’importante, ma non te l’ho consegnato prima perché non eri in grado di capirlo”.

A voler rimarcare l’infondatezza delle accuse. I pm coordinati da De Luca dovranno valutare se dai documenti contenuti nei cinque dispositivi ci possono essere elementi utili a consolidare la loro linea investigativa: una linea culminata con la richiesta di arresto per De Gennaro ed i suoi collaboratori, che però il gip ha negato. I contenuti degli hard disk verranno analizzati tecniche per capire se ci sono state manipolazioni e se sono stati cancellati o modificati dei file e successivamente arriveranno anche sul tavolo del Tribunale del Riesame di Caltanissetta, chiamato a pronunciarsi sul ricorso della procura, proprio dopo il no del gip alle richieste di misura cautelare. Per questo ci vorrà ancora tempo, perché l’udienza prevista originariamente il primo dicembre sarà posticipata. Lo avevano chiesto ai legali degli indagati per esaminare con più calma le migliaia di carte. Intanto, il processo denominato depistaggio bis, che vede imputati quattro poliziotti accusati di avere reso false testimonianze durante il primo processo sui depistaggi delle indagini sulla strage di via D’Amelio, riprenderà il 22 dicembre, dati già in calendario.

Gli imputati sono Maurizio Zerilli, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi e Angelo Tedesco. Tutti appartenenti al gruppo investigativo Falcone-Borsellino, guidato dall’allora capo della squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera. Secondo l’accusa, avrebbero dichiarato il falso o taciuto circostanze rilevanti durante il processo a carico di tre loro colleghi, legato alla gestione del falso collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino. L’ultima udienza è stata rinviata a causa dell’astensione degli avvocati dalle attività giudiziarie nel settore penale. Il 22 dicembre è prevista la deposizione del vicequestore Claudio Sanfilippo e di un altro testimone, il cui nome deve ancora essere comunicato. (Ansa)