Il questore della provincia di Caltanissetta Marco Giambra ha emesso un decreto di sospensione della licenza, ex art. 100 tulps, per sette giorni, nei confronti del titolare di un bar ubicato a Riesi. Il provvedimento è stato emesso a seguito di proposta dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela che hanno accertato come il locale e le sue pertinenze, in più occasioni, in un significativo arco temporale, è risultato essere abituale ritrovo di avventori gravati da precedenti di polizia e che i reati ascritti ad alcuni di essi fossero di particolare allarme sociale. Le forze dell’ordine hanno da tempo intensificato i servizi di controllo del territorio in tutto il territorio della provincia, con particolare attenzione ai centri storici cittadini. Il provvedimento, che ha finalità unicamente preventive, tra i suoi presupposti non ha quello della colpevolezza del destinatario.