Dai piccoli villaggi turistici alla ribalta della Rai. In mezzo, un lungo percorso professionale fatto di sacrifici, esperienze, delusioni, soddisfazioni e, soprattutto, di una straordinaria passione per il mondo dello spettacolo. Ernesto Trapanese aggiunge un nuovo prestigioso capitolo alla sua carriera artistica, approdando su RaiPlay alla conduzione della terza edizione del “MAD TV Dance Contest”.

Un importante riconoscimento per il talentuoso showman sancataldese, nisseno d’adozione, che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio nel panorama nazionale dello spettacolo, facendo leva sulle sue qualità artistiche, sulla spiccata capacità comunicativa, sull’ironia e sulla naturale disinvoltura con cui riesce a stare sul palcoscenico.

Trapanese è il conduttore delle sei puntate del talent show dedicato al mondo della danza, prodotto dalla Rascel Multimedia Productions, con la direzione artistica di Giusi Ruscillo e la regia di Luciano Davide Morelli.

A giudicare le performance dei concorrenti una giuria di prestigio composta da Steve La Chance, Manuela Saccardi e Claudia Laruccia. Tra gli ospiti del programma figurano Enzo Paolo Turchi e Julian Borghesan.

Dalla danza classica alla contemporanea, dall’hip hop alle contaminazioni coreografiche, il programma offre una vetrina nazionale ad artisti e scuole di danza. A tenere le fila dello spettacolo è proprio Ernesto Trapanese, accompagnando il pubblico attraverso le diverse fasi della competizione, sino alla proclamazione del MAD Champion.

Un artista a tutto tondo, non semplicemente un presentatore. Cantante, musicista, intrattenitore e direttore artistico, Trapanese ha costruito nel tempo un’identità professionale caratterizzata da una notevole versatilità. La capacità di improvvisare, di interpretare i diversi contesti dello spettacolo e di stabilire un rapporto immediato con il pubblico rappresenta uno dei suoi principali punti di forza.

Dagli esordi nell’animazione turistica alle esperienze televisive nazionali, passando per il Teatro Antico di Taormina, il Festival della Canzone Italiana di New York e la Milano Fashion Week, il suo percorso è stato caratterizzato da una costante crescita professionale.

Eppure, al di là dei palcoscenici prestigiosi e delle collaborazioni con importanti personaggi del mondo dello spettacolo, Trapanese ha mantenuto saldo il suo legame con Caltanissetta e San Cataldo, continuando a mettere a disposizione del territorio il proprio bagaglio artistico e professionale.

A raccontare il significato di questo nuovo traguardo è lo stesso Ernesto Trapanese attraverso un intervento sui social:

«Dai piccoli villaggi turistici alla RAI. In mezzo, tantissimi sacrifici, delusioni, errori ma anche belle soddisfazioni. Per chi come me non si sente mai arrivato, non è solo importante in sé un traguardo, ma sempre e soprattutto il viaggio».

Parole che raccontano la dimensione umana dell’artista, la consapevolezza del percorso compiuto e l’umiltà di chi, pur avendo raggiunto importanti risultati, conserva intatta la voglia di mettersi in gioco.

L’approdo su RaiPlay rappresenta una soddisfazione che idealmente coinvolge l’intero territorio nisseno, spesso ricco di talenti che meriterebbero maggiore attenzione e valorizzazione.

Ernesto Trapanese è la testimonianza di quanto il talento, quando accompagnato dalla preparazione, dalla perseveranza e dal coraggio di investire sulle proprie capacità, possa consentire di raggiungere traguardi ambiziosi, anche partendo lontano dai grandi circuiti dello spettacolo.

Un professionista che merita questo importante riconoscimento e che ha ancora tanto da raccontare e da regalare al pubblico.

Le sei puntate del “MAD TV Dance Contest 2026” sono già disponibili su RaiPlay: