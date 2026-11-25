Sfollati, a causa della frana dello scorso gennaio, e cittadini che sono rientrati nelle abitazioni a ridosso della zona rossa, a Niscemi (Caltanissetta ), hanno scritto al governo nazionale ea quello regionale, inviando una relazione sullo stato attuale della loro situazione. “Ancora oggi manca un cronoprogramma vero degli interventi di messa in sicurezza e non abbiamo certezze concrete sul nostro futuro”, hanno detto oggi pomeriggio durante un sit-in davanti al municipio niscemese, organizzato a dieci mesi esatti dalla frana.

Al governo nazionale e a quello regionale chiedono soprattutto “un sistema permanente di allerta, l’adeguamento dei costi di costruzione, contributi senza obbligo di ricollocazione, riapertura dei termini per la sanatoria edilizia, indennizzi per terreni in zona rossa e per immobili temporaneamente inagibili e un piano di ripristino della viabilità”. La struttura commissariale affidata al commissario nazionale Fabio Ciciliano ha trasferito al Comune di Niscemi una prima tranche, da cinque milioni di euro, destinata agli indennizzi in favore degli sfollati. “Ancora oggi abbiamo paura e viviamo con la valigia sotto al letto – dice Marzia Pinto – rispetto a chi ha perso la casa, siamo rientrati ma non sappiamo cosa potrà accadere domani”. Per Lucrezia Cinquerrui, a sua volta rientrata nella propria abitazione, “nessuno pensa all’esigenza di un vero supporto, anche psicologico, per quello che continuiamo a subire”.