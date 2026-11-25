“Il peggio che potrebbe accadere e’ che questa storia rimane appesa ai sospetti e alle convinzioni non provate”. Pietro Grasso, presidente della fondazione Scintille di futuro e gia’ giudice a latere del maxiprocesso a Cosa nostra, interviene in un’intervista a La Stampa sulla vicenda di Gianni De Gennaro. “Penso che adesso la Procura di Caltanissetta abbia l’onere e il dovere di offrire, anche all’opinione pubblica e ai familiari di De Gennaro, una parola definitiva che sgombri il campo dai dubbi, sia in senso positivo che negativo”, afferma l’ex presidente del Senato che aggiunge: “Per dirla con le parole di Manfredi Borsellino, figlio di Paolo, non si deve finire mai di cercare la verita’, perche’ la verita’ non puo’ andare in prescrizione