“Il peggio che potrebbe accadere e’ che questa storia rimane appesa ai sospetti e alle convinzioni non provate”. Pietro Grasso, presidente della fondazione Scintille di futuro e gia’ giudice a latere del maxiprocesso a Cosa nostra, interviene in un’intervista a La Stampa sulla vicenda di Gianni De Gennaro. “Penso che adesso la Procura di Caltanissetta abbia l’onere e il dovere di offrire, anche all’opinione pubblica e ai familiari di De Gennaro, una parola definitiva che sgombri il campo dai dubbi, sia in senso positivo che negativo”, afferma l’ex presidente del Senato che aggiunge: “Per dirla con le parole di Manfredi Borsellino, figlio di Paolo, non si deve finire mai di cercare la verita’, perche’ la verita’ non puo’ andare in prescrizione
De Gennaro, Grasso: “i Pm di Caltanissetta chiariscano i dubbi”
Mer, 25/11/2026 - 17:07
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