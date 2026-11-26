Per Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, la Carta costituzionale italiana non può essere definita antifascista. È quanto emerge dal suo intervento nella Sala Koch del Senato, in occasione della presentazione del libro del giornalista Antonio Polito “La Costituzione non è di sinistra. Contro l’uso politico della Carta”.

All’incontro, promosso dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, hanno partecipato, oltre all’autore e al ministro Musumeci, Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d’Italia, e Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico.

Al centro del confronto le origini della Carta costituzionale, approfondite da Polito attraverso un lungo e accurato lavoro di ricerca sui resoconti stenografici della Commissione dei 75 e sulle motivazioni che accompagnarono le discussioni e le scelte dei suoi componenti.

«Io non conosco al mondo una Costituzione che sia anti. Le Costituzioni non nascono per essere anti, sono per», ha esordito Musumeci. «E quella italiana nasce per esaltare il valore della libertà, della democrazia e i diritti dell’uomo che il fascismo aveva negato».

Il ministro ha quindi spostato l’attenzione sul ruolo esercitato dalla sinistra nel dibattito politico e culturale italiano a partire dal secondo dopoguerra.

«Ecco perché la cultura della sinistra, che è abile nelle parole e nel gioco delle parole, ha vinto la guerra delle parole, la sinistra, in Italia, dal 1946 in poi. Questo è fuori discussione».

Musumeci ha poi richiamato la necessità di affrontare la questione attraverso un’analisi serena, superando le contrapposizioni della polemica politica e riconoscendo il lavoro già compiuto dagli storici.

«Abbiamo il dovere quindi di riconoscere che la Costituzione italiana è una Costituzione che nasce per essere alternativa al fascismo e al comunismo», ha proseguito il ministro.

Da qui la rivendicazione del legame tra i valori della Carta costituzionale e la cultura politica della destra italiana.

«A noi di destra questa Costituzione piace. Ci piace non solo perché esalta i valori della libertà e della democrazia, ma perché riprende temi carissimi alla cultura della destra».

«La Costituzione è patrimonio di tutti, non appartiene a una parte politica», ha sottolineato la ministra Bernini, soffermandosi sui temi affrontati nel corso dell’incontro.

Le dichiarazioni di Musumeci riportano al centro del dibattito politico il tema delle radici storiche e culturali della Costituzione repubblicana, nata dopo la caduta del regime fascista e frutto del contributo delle diverse forze politiche rappresentate nell’Assemblea Costituente.

Una Carta che, nella lettura proposta dal ministro, deve essere interpretata innanzitutto attraverso i valori che afferma piuttosto che attraverso le ideologie alle quali si contrappone, fermo restando l’esplicito divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, sancito dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.