Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato un disegno di legge che delega il Governo alla revisione del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. E’ quanto si legge sul comunicato finale. Il provvedimento – si sottolinea – prevede la reintroduzione dell’elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. Organi della Provincia sono il Presidente, la Giunta e il Consiglio provinciale. Il Presidente e il Consiglio sono eletti contestualmente, in un turno unico: è eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi e la formazione di maggioranze consiliari stabili è garantita dall’assegnazione di un premio di maggioranza. Sono previste soglie di sbarramento per l’assegnazione dei seggi e misure per l’equilibrio tra i sessi nelle liste dei candidati al Consiglio provinciale e nella composizione della Giunta. Tra i principi e criteri direttivi generali figurano la valorizzazione delle forme associative tra enti locali, l’aggiornamento dello status degli amministratori locali, la revisione della disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità e il riordino delle disposizioni sulla programmazione e sulla gestione finanziaria degli enti.

La delega riguarda, inoltre: – le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, con il trasferimento a Province e Città metropolitane di funzioni a esercizio sovracomunale e la valorizzazione delle zone montane; – le forme associative tra enti locali e le fusioni tra Comuni. Lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi diventa una facoltà, sostenuta da incentivi statali, tenendo conto delle caratteristiche delle isole minori e delle zone montane; – il controllo sugli organi degli enti locali in presenza di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso, con forme di supporto e monitoraggio da parte dello Stato, anche mediante affiancamento con distacco di personale, e misure di maggior rigore nei confronti degli enti destinatari di reiterati provvedimenti di scioglimento, anche in relazione alla durata dello scioglimento; – il regime giuridico dei segretari comunali e provinciali, di cui si valorizza il ruolo di garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, assicurandone l’indipendenza funzionale; – l’organizzazione e il personale degli enti locali, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, rafforzando la distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni amministrative; – la revisione economico-finanziaria e i controlli contabili, con un sistema fondato sulla prevenzione e sull’individuazione anticipata degli squilibri finanziari, attraverso indicatori e meccanismi di allerta.