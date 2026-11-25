“Sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare”. È la frase che Gianni De Gennaro, ex capo della polizia morto suicida sabato a 78 anni, indirizza al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca in una delle lettere lasciate prima di morire. Il magistrato lo accusava di depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e aveva chiesto i domiciliari per lui e per i collaboratori Francesco Pacetto e Donatella Peruzzi. Come riporta il Corriere della Sera, nello scritto l’ex prefetto respinge ogni addebito e rivendica di aver sempre agito nella legalità, “per le istituzioni”. Le lettere sono quattro, tutte datate 17 novembre: due “ufficiali”, di cui una destinata a chi vorrà pubblicarla, e due private, per i familiari e per il custode della villa di Fonteblanda. Gli investigatori le stanno esaminando e valuteranno se e quando consegnarle alla famiglia. I legali Coppi e Bertorotta preparano l’istanza di dissequestro. De Gennaro ha lasciato nella villa anche l’hard disk che i pm avrebbero voluto sequestrare durante le perquisizioni del 12 e 13 novembre, con un biglietto per De Luca. Altri dispositivi sono stati trovati a casa di Peruzzi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza lo mostrano solo dalle 17:30 di venerdì, dopo aver congedato autista e scorta. I magistrati non nutrono dubbi sul suicidio e ipotizzano il reato di istigazione. L’autopsia si terrà venerdì a Firenze, i funerali lunedì alle 12 a Santa Maria degli Angeli, a Roma. Il primo dicembre il Riesame discuterà l’appello della procura contro il ‘no’ ai domiciliari per gli altri indagati, tra cui l’ex pentito Totuccio Contorno. Il suo legale, Salvino Greco, chiederà un rinvio e sostiene che l’assistito, 80 anni e malato, non sia in grado di rendere dichiarazioni. (Red/ Dire)