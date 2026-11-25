Probabilmente, se si interrogasse un gruppo di amiche, almeno una di loro risponderebbe che, sì, nel corso della propria vita ha subito violenze fisiche o sessuali. Sette milioni di donne dai 16 ai 75 anni – il 31,5%, circa una su tre – ne sono state vittime. E’ il quadro che restituisce l’Istat in occasione del 25 novembre, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Numeri e percentuali che nella realtà parlano di storie, di un fenomeno che lavora le statistiche, ancora così difficile da fotografare nella sua interezza. Partner, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti. violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, stupro, stalking.

Autori diversi – ma uomini nella quasi totalità – per una violenza dalle numerose facce. L’Istat, nel dettaglio, racconta nel rapporto che sul 31,5% di donne che l’hanno subita, il 18,9% è stata vittima di violenza fisica, il 22,8% di tipo sessuale. Tra le italiane la quota totale raggiunge il 31,9%, tra le straniere il 27,4%, con picchi più elevati tra le donne rifugiate e rumene, rispettivamente il 44,9% e il 32,7%. Se si comportano poi le relazioni di coppia, tra le donne che hanno o hanno avuto un partner, il 12,6% ha subito violenze fisiche o sessuali da un compagno attuale o da un ex, il 17,8% violenza psicologica e il 6,7% violenza economica.

Al di fuori della coppia, il 25,9% è stata vittima di violenzada parte di uomini conosciuti, come parenti, amici, colleghi o datori di lavoro, o sconosciuti. C’è poi un 6,3% che ha subito violenze in entrambe le situazioni: sia da un partner, attuale o precedente, sia da non partner. A questa fotografia si aggiungono gli atti persecutori: il 14,3% delle donne è stata vittima di stalking da parte degli ex, prevalentemente al momento della separazione o dopo. Mentre l’8,6% da parte di una persona al di fuori della coppia. Sul fronte degli stupri e dei tentati stupri, emergono, inoltre, che quelli commessi dagli uomini non partner “sono perpetrati soprattutto da autori con la stessa nazionalità della vittima”. In particolare, nel caso delle donne italiane nell’84,7% dei casi l’autore è italiano, mentre nel caso delle straniere nel 63,7% dei casi gli autori sono della loro stessa nazionalità, nel 19,1% sono italiani. Le differenze vengono rilevate anche per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle violenze raccontate, in questo caso, soltanto dalle italiane.

La rilevazione Istat indica, infatti, che le percentuali più elevate si registrano nel Centro e nel Nord-est, più contenute nel Sud e nelle Isole. “Le differenze territoriali – spiegano – possono anche riflettere diverse propensioni delle donne a parlare delle violenze subite”. E il tema del silenzio è proprio uno dei punti trattati dalla rilevazione. Il 28% delle donne vittime di

violenza da parte dell’ex all’interno della coppia non ha mai parlato con qualcuno di quanto subito. Un dato che sale al 45,5% quando il partner è attuale. Al tempo stesso, però, crescono la consapevolezza e la ricerca di aiuto nei Centri antiviolenza, mentre restano stabili le denunce (10,1% quelle delle violenze da partner subite negli ultimi cinque anni). Infine, guardando all’andamento nel corso degli anni, preoccupa l’aumento delle vittime “giovanissime”, tra i 16 ei 24 anni: dal 2014 al 2025 il dato è passato, infatti, dal 27,1% al 36,1%, soprattutto a causa delle violenze sessuali che aumentano dal 16,7% al 29,7%. Un andamento simile si osserva tra le studentesse. Numeri che restituiscono la gravità di un fenomeno che resta “di difficile misurazione”, come ricorda anche l’Istat, perché in larga parte ancora sommerso