Una panchina per riflettere, tante giovani voci per dire no alla violenza sulle donne. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Lombardo Radice” di Caltanissetta ha inaugurato la “Panchina della Riflessione”, un simbolo concreto dell’impegno della scuola nella promozione di una cultura fondata sul rispetto, sulla gentilezza e sulla parità.

Alla manifestazione hanno preso parte la dirigente scolastica Loredana Matraxia, rappresentanti dell’Amministrazione comunale, docenti e componenti della comunità scolastica.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni dei diversi ordini di scuola, che attraverso differenti linguaggi espressivi hanno lanciato un messaggio comune contro ogni forma di violenza e sopraffazione.

I bambini della scuola primaria hanno emozionato i presenti con letture e recitazioni dedicate al rispetto delle donne, mentre i piccoli della scuola dell’infanzia si sono esibiti sulle note del “Tango della Gentilezza”, trasformando la danza in un messaggio di armonia e cura reciproca.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno invece realizzato cortometraggi, offrendo significativi spunti di riflessione su una tematica di drammatica attualità.

L’iniziativa testimonia l’attenzione dell’istituzione scolastica, guidata dalla dirigente Loredana Matraxia, verso percorsi educativi finalizzati alla crescita civile e sociale delle nuove generazioni, nella consapevolezza che la prevenzione della violenza passa anche e soprattutto attraverso la formazione.

La “Panchina della Riflessione” rappresenta, dunque, molto più di un elemento di arredo: è un luogo simbolico di memoria, consapevolezza e speranza, un invito permanente a non restare indifferenti di fronte a ogni forma di prevaricazione.

Perché il rispetto si impara sin da piccoli, si coltiva quotidianamente e si traduce in gesti, parole e comportamenti. Ed è proprio attraverso l’educazione che si pongono le basi per un autentico cambiamento culturale.