Giuseppe Rizzuto è stato riconfermato all’unanimità segretario regionale di Assostampa Siciliana. Per lui si tratta del secondo mandato consecutivo alla guida del sindacato unitario dei giornalisti siciliani.

La riconferma è avvenuta per acclamazione nel corso dell’incontro tenutosi presso la sala convegni del Saracen di Isola delle Femmine, a seguito della riunione dei capi delegazione delle nove province siciliane. Tutte le delegazioni hanno espresso, all’unanimità, il proprio sostegno alla riconferma di Rizzuto, riconoscendone l’impegno e il lavoro svolto nel precedente mandato.

A rappresentare la provincia di Caltanissetta erano presenti il segretario provinciale della sezione nissena di Assostampa, Alessandro Silverio, la tesoriera Chiara Milazzo e il giornalista Giuseppe Scibetta.

La sezione nissena di Assostampa esprime grande soddisfazione per la riconferma e rivolge al segretario regionale Giuseppe Rizzuto un caloroso abbraccio e i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il nuovo mandato possa proseguire nel segno dell’impegno, della partecipazione e della tutela della categoria giornalistica siciliana.