Un passaggio decisivo per lo sviluppo del territorio e per la realizzazione di importanti opere pubbliche. È stato ufficialmente sottoscritto e approvato ieri sera l’Accordo di programma tra l’Area urbana funzionale (FUA), che riunisce i Comuni di Gela, Niscemi e Butera, e la Regione Siciliana. La firma arriva al termine di un articolato percorso istruttorio e tecnico-amministrativo, portato avanti nel corso degli ultimi mesi, e rappresenta il passaggio conclusivo per l’accesso alle risorse della nuova programmazione regionale.

Le somme attualmente disponibili ammontano complessivamente a circa 26 milioni di euro, destinati alla realizzazione di 28 progetti già selezionati e ammessi al finanziamento nei tre Comuni. È inoltre prevista una seconda finestra di programmazione che consentirà di inserire ulteriori interventi, con particolare riferimento ai progetti del Comune di Butera e ad altre opere per Gela. “Non possiamo che essere soddisfatti ed orgogliosi – ha detto il Sindaco Terenziano di Stefano – Tra gli interventi previsti figurano il recupero dell’ex Dogana sul lungomare, il progetto “Una via, tre piazze”, nel tratto compreso tra piazza Martiri della Libertà e piazza Umberto I, e gli interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica. Sono tutte opere di riqualificazione o innovative che contribuiranno a cambiare il volto della nostra città”.

“Un risultato straordinario, cui pochi inizialmente credevano nonostante le tantissime difficoltà – ha detto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti –. Con la firma ufficiale dell’Accordo di programma possiamo proseguire verso le prime gare per l’affidamento dei lavori. Si tratta di opere significative che le nostre comunità attendono da tempo”. Il percorso è stato reso possibile anche dal riconoscimento, da parte del Governo regionale, della FUA territoriale quale Organismo intermedio, con l’attribuzione delle competenze per la gestione delle risorse e il coordinamento degli iter necessari alla realizzazione degli interventi.

Per il Comune di Gela, il lavoro è stato seguito dall’assessore Romina Morselli, che ha curato questo importante capitolo della programmazione territoriale, in raccordo con i sindaci di Niscemi e Butera, Massimiliano Conti e Giovanni Zuccalà. In programma anche la realizzazione di un hub intermodale nei pressi della stazione ferroviaria, dotato di ciclo-parcheggio e charging station, la pista ciclabile che collegherà l’area del porto rifugio con il lungomare e il percorso ciclabile in direzione di Macchitella. Completano il quadro degli interventi la riqualificazione di piazza Tre Porte e della bretella Borsellino, oltre a progetti dedicati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e all’efficientamento dei sistemi interni all’Area urbana funzionale. L’attività tecnica è stata coordinata dal dirigente Antonino Collura, attualmente affiancato da tre professionisti vincitori di concorso.