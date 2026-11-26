SANTA CATERINA. Una serata speciale per riscoprire e celebrare una delle tradizioni più antiche e sentite della nostra comunità. Le Vampe non sono soltanto un falò, ma ricordi, racconti, usanze e momenti di condivisione che hanno accompagnato intere generazioni di caterinesi. Pertanto, custodire queste tradizioni significa mantenere vivo il legame con la nostra storia e trasmettere ai più giovani il valore delle nostre radici.

L’amministrazione comunale, nel plaudere alla riuscita dell’evento, ha inteso esprimere un ringraziamento alla Pro Loco per l’impegno nel mantenere viva questa importante tradizione, e grazie a Padre Michele per la sua presenza e per il significativo momento di preghiera. Grazie a tutti coloro che hanno organizzato la manifestazione, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Municipale, all’Associazione Antincendio, alla Croce Rossa Italiana e a tutti i volontari per il prezioso contributo. “Le nostre tradizioni – ha concluso il sindaco – sono la nostra storia. Custodiamole e tramandiamole. Questo è il nostro impegno, questa è la nostra missione”.