CALTANISSETTA. Si è tenuta presso i locali della Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta la firma del contratto individuale di lavoro con cui il Dr. Salvatore Di Leo assume l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa (U.O.C.) di Ostetricia e Ginecologia dei Presidi Ospedalieri Riuniti “S. Elia” di Caltanissetta e “M. Raimondi” di San Cataldo. La sottoscrizione formale si è svolta alla presenza del Direttore Generale dell’ASP, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, affiancato dal Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Lombardo.

L’affidamento dell’incarico fa seguito alla procedura concorsuale pubblica che ha visto il Dr. Di Leo posizionarsi al primo posto della graduatoria di merito. Nato a Catania nel 1983, il dottor Di Leo si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2008 all’Università degli Studi di Catania con il massimo dei voti e la lode. Nello stesso ateneo ha conseguito nel 2014 la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con il punteggio di 70/70 e lode, avviando un percorso professionale caratterizzato da una costante crescita scientifica e assistenziale.

La sua esperienza lavorativa lo ha portato a ricoprire il ruolo di dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda e successivamente all’Ospedale Civile di Belluno dell’ULSS 1 Veneto. Dal 2017 a oggi ha prestato servizio presso l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, dove ha assunto incarichi di particolare rilievo nell’ambito della gestione clinica e della sicurezza sanitaria. All’interno della struttura etnea è stato infatti responsabile per il Rischio Clinico e il Rischio Infettivologico della Ginecologia dal 2019 e, dal 2021, responsabile per la gestione degli emoderivati e della sicurezza, maturando competenze organizzative che si affiancano a una consolidata attività assistenziale.

Sul fronte chirurgico, il nuovo direttore può contare su un’ampia esperienza operatoria sviluppata nei principali ambiti della ginecologia. Nel corso della sua carriera ha eseguito numerosi interventi di chirurgia laparoscopica, laparotomica, vaginale ed endoscopica, acquisendo competenze avanzate anche nella diagnostica ecografica, nella colposcopia e nell’isteroscopia. Particolarmente rilevante l’esperienza maturata nella gestione della sala parto, delle emergenze ostetrico-ginecologiche, delle gravidanze a rischio e delle patologie complesse, tra cui l’endometriosi, settore in cui ha sviluppato specifiche competenze assistenziali e chirurgiche. Accanto all’attività clinica, il dottor Di Leo ha costruito negli anni un qualificato profilo scientifico, testimoniato da numerose pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate e da un costante aggiornamento professionale che gli ha consentito di acquisire oltre 860 crediti ECM.