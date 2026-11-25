Il governo continua a considerare il rapporto con le comunita’ italiane nel mondo come un elemento centrale della propria azione e a portare avanti il dialogo e collaborazione con esse. Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri, Massimo Dell’Utri, partecipando ai lavori dell’Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie), alla Farnesina.

“Lo scenario internazionale e’ molto complesso e in molti teatri i nostri connazionali sono esposti a rischi e minacce sempre piu’ complesse, per questo e’ fondamentale proseguire il percorso di aggiornamento e perfezionamento di tutti gli strumenti a disposizione per la tutela dei nostri connazionali, che e’ una delle priorita’ assolute della riforma del ministero entrata in vigore lo scorso primo gennaio”, ha osservato Dell’Utri, ricordando in tal senso la creazione della nuova sala operativa di assistenza a italiani all’estero “che consente di assistere in maniera sempre piu’ efficace tutti i nostri connazionali”.