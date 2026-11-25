Nell’ambito dell’azione di prevenzione amministrativa antimafia, il Prefetto Licia Donatella Messina ha recentemente emanato due informazioni interdittive ex art. 91 d.lgs. 159/2011 nei confronti di altrettante ditte, una con sede legale in Gela e l’altra con sede in Mazzarino, operanti nel settore agricolo e nel settore del commercio all’ingrosso di rottami e cascami metallici, per le quali è stato rilevato un concreto rischio di infiltrazione mafiosa. Tali provvedimenti sono il risultato di un’attenta istruttoria, nell’ambito della quale sono emersi indizi rilevanti circa la contiguità mafiosa delle ditte, riconducibili entrambe a soggetti legati a sodalizi criminali locali, che, unitamente ad elementi “sistemici”, hanno evidenziato la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di infiltrazioni e condizionamenti da parte della criminalità organizzata nelle società, compromettendone scelte e indirizzi.La capillare azione di contrasto alla criminalità organizzata con l’utilizzo dello strumento della prevenzione amministrativa, grazie anche al complesso lavoro di accertamento e analisi delle evidenze svolto dal gruppo interforze antimafia operativo in Prefettura, persegue l’obiettivo primario di preservare il tessuto economico sano dai tentativi di infiltrazione mafiosa, salvaguardare la libera concorrenza tra le imprese nel mercato e garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.