Rafforzare la presenza dell’Università di Palermo nel territorio trapanese, ampliare l’offerta formativa, investendo anche sull’internazionalizzazione, e rendere il Polo territoriale universitario di Trapani più attrattivo per gli studenti siciliani e non solo. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso di un incontro che si è svolto nel pomeriggio a Palermo e al quale hanno preso parte l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano, il rettore Massimo Midiri, la presidente del Consorzio universitario di Trapani Maria Pia Castiglione, il presidente dell’Ordine dei medici di Trapani Filippo Mangiapane, i rappresentanti dell’Asp trapanese, oltre ad alcuni sindaci e consiglieri comunali del territorio.

«Questa riunione – afferma Turano – è servita a fare il punto sull’attuale offerta formativa dell’Università degli studi di Palermo, che gestisce anche i poli decentrati di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. È stato un incontro proficuo che ha messo al centro anche i temi dell’internazionalizzazione. L’obiettivo del governo Schifani è lavorare in stretto contatto con i centri di ricerca e gli atenei siciliani per potenziare la qualità degli studi e migliorare i servizi per gli studenti, puntando su nuove opportunità e scambi con l’estero».