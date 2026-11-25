Sarebbe morta nel sonno a nemmeno 19 anni. Forse stroncata da un malore improvviso. La vittima è di Riva del Garda, in Trentino. La ragazza, che avrebbe compiuto gli anni il 24 dicembre, è stata trovata senza vita nell’appartamento che condivideva con la coinquilina a Bologna, dove si era da poco trasferita per frequentare la facoltà di Farmacia dell’Alma mater studiorum. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per la ragazza, che si era diplomata al liceo Maffei della cittadina rivana, non c’è stato nulla da fare.

A fare la tragica scoperta sarebbe stata proprio l’amica e compagna di appartamento. I soccorsi sanitari sono intervenuti subito sul posto, ma per la giovane non c’era più nulla da fare. Il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto nel sonno a causa di un probabile malore. Le cause precise tuttavia sono ancora da accertare: per questo, a quanto si apprende, è stata disposta l’autopsia. A quanto si apprende, gli esami autoptici disposti dalla procura saranno eseguiti entro la giornata di giovedì 26 novembre. (TgCom24)