MONTEDORO. Dal 27 novembre sarà in tutte le librerie “In Sicilia nelle case degli scrittori. Paesaggi e memorie letterarie”, il nuovo libro di Salvatore Picone, con una nota di Felice Cavallaro e le fotografie di Angelo Pitrone. È un viaggio tra le dimore degli scrittori siciliani, raccolte per la prima volta in un unico itinerario. Tra queste pagine c’è anche Montedoro, a cui l’autore ha dedicato un capitolo.

“Per una piccola comunità come la nostra – ha rilevato il sindaco Renzo Bufalino – è un riconoscimento importante. Ci ricorda che anche i nostri luoghi custodiscono storie e memorie che meritano di essere raccontate e conosciute oltre i confini del paese. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità montedorese, ringrazio Salvatore Picone per l’attenzione e la sensibilità con cui ha voluto includere Montedoro in questo percorso”. Dopo l’uscita, il libro sarà presentato anche a Montedoro, alla presenza dell’autore. Presto sarà comunicata la data e il luogo in cui avverrà la presentazione.