Nel campionato di Terza Categoria, nella giornata in cui ha riposato il Bompensiere Family, si sono registrati ancora tanti gol e altrettante emozioni. Nell’anticipo del sabato l’Acquaviva ha battuto 2-11 la Caterinese Under 21 con cinquina di Spinello e reti di Margagliotta, Mistretta, Lo Bue, Genco, Scibetta e Seshi. Per i caterinesi doppietta di Arcadipane.

Nella domenica calcistica, invece, il risultato in assoluto più equilibrato s’è registrato tra Montedoro e Vallelunga. Al comunale di Montedoro è finita 0-0 tra due squadre che si sono date battaglia in un confronto duro e alquanto interessante. Per il resto, gran bella vittoria per l’Atletico San Cataldo che ha sconfitto 1-2 fuori casa l’Altariva Riesi. A risolvere la contesa per i sancataldesi ci hanno pensato Giuliana e De Mare nel contesto di un match che ha visto i riesini andare a segno con Federico.

Per il resto, larga vittoria per l’Atletico Mussomeli che s’è imposto 1-8 sul campo della Buterese. Doppiette per Favata, Latona e Migliore, mentre Mancuso e Scalia hanno completato l’ottetto mussomelese. Sempre restando in tema di calcio mussomelese, vittoria interna tennistica per la Don Bosco Mussomeli che s’è imposta 6-1 con la Riesina con reti di Belfiore 3, Palumbo, Mingoia e Messina. Gol dei riesini con Genova.

Questa la classifica del campionato di Terza Categoria dopo le prime 5 giornate: Atletico San Cataldo e Atletico Mussomeli 12, Vallelunga 10, Don Bosco Mussomeli e La Riesina 9, Bompensiere 7, Acquaviva 6, Montedoro 5, Altariva Riesi, Buterese e Caterinese Under 21 0. *Atletico San Cataldo, Acquaviva e Bompensiere una partita in meno; Don Bosco Mussomeli e Montedoro 2 partite in meno.