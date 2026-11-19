«Il cronoprogramma per il completamento dell’iter autorizzativo per la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania va monitorato con attenzione, per verificare tutti gli adempimenti necessari e arrivare alla pubblicazione delle gare secondo i tempi prefissati. Presiederò un tavolo tecnico in Presidenza, che si riunirà due volte al mese, per promuovere e coordinare le procedure di accelerazione di questo “ultimo miglio”».

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al termine della riunione operativa convocata a Palazzo d’Orléans, alla quale hanno preso parte l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, il Responsabile unico del procedimento Salvo Cocina, il dirigente generale del dipartimento dell’Ambiente Calogero Beringheli, la presidente della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Maria Chiara Tomasino.

L’incontro si è reso necessario per fare il punto sul percorso fissato per giungere al provvedimento autorizzativo unico regionale (Paur), che dovrebbe vedere la luce dopo la conferenza di servizi conclusiva entro metà dicembre, e avviare le gare per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione dei due impianti.

Il presidente Schifani ha, inoltre, comunicato che il protocollo di collaborazione con Anac, già coinvolta nella fase progettuale, sarà esteso anche alla fase di aggiudicazione e realizzazione dei termovalorizzatori. E ha già chiesto che Cassa depositi e prestiti rafforzi il proprio ruolo di assistenza tecnica a supporto della procedura.