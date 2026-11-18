MARIANOPOLI. Il sindaco Salvatore Noto ha comunicato alla cittadinanza che sono in corso, nuovamente, tentativi di truffa agli anziani. “Nel caso odierno – ha spiegato il primo cittadino – si tratta di chiamate telefoniche, dove il soggetto finge di essere un carabiniere”.

Il sindaco, pertanto, ha comunicato che, qualora ci siano cittadini che dovessero ricevere telefonate strane da sedicenti carabinieri, bisogna avvisare immediatamente i Carabinieri veri al n 0934 675 000 oppure chiamate lui stesso al 3386558552.