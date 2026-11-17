CALTANISSETTA – Ufficializzata l’uscita politica da Forza Italia del sindaco e presidente del Libero Consozio Comunale Walter Tesauro, insieme agli assessori Guido Delpopolo e Calogero Adornetto e ad alcuni consiglieri. Approdano a Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca, sindaco di Taormina. L’uscita ufficializzata questa mattina in una conferenza stampa all’Ars a Palermo. Di seguito la nota integrale in cui gli ex Forza Italia spiegano le motivazioni.

«Lasciamo Forza Italia perché da diversi mesi non riconosciamo più il partito nel quale abbiamo creduto e militato. Una decisione maturata nel tempo, a causa del mancato coinvolgimento nelle scelte provinciali, e assenza di sostegno davanti ai ripetuti attacchi politici subiti. Alla base della nostra scelta c’è, soprattutto, una questione che per noi viene prima di qualsiasi appartenenza politica: la difesa di Caltanissetta, del suo futuro e della dignità della sua classe dirigente locale. È doveroso chiarire che la nostra presa di distanza non riguarda Forza Italia nella sua interezza, né tantomeno tutti coloro che, a livello locale, hanno sempre lavorato con impegno e serietà per il territorio. La nostra critica è rivolta a quelle figure politiche legate a stagioni ormai superate che continuano, ancora oggi, a far prevalere le proprie scelte e gli equilibri del partito, generando le decisioni in merito alle sorti politiche dei territori senza riconoscere adeguatamente il ruolo, l’autonomia e la dignità di chi quei territori li amministra e li vive quotidianamente. Non è accettabile che amministratori e dirigenti locali, che hanno costruito consenso attraverso il rapporto diretto con i cittadini e il lavoro quotidiano, debbano condividere decisioni calate dall’alto o vedere le esigenze di una città sacrificate a logiche che guardano ad altri territori. Anche alcune recenti notizie apparse sulla stampa hanno rafforzato in noi la convinzione che si stiano dedicando attenzioni e strategie politiche ad altri territori, mentre Caltanissetta continua ad avere bisogno di risposte, investimenti e opportunità concrete. Noi rivendichiamo il diritto della nostra città e della sua classe dirigente di essere protagoniste delle scelte che riguardano il proprio futuro. Crediamo in una politica nella quale siano gli amministratori, i rappresentanti istituzionali e le comunità locali a poter contribuire realmente alle decisioni, senza dover necessariamente condividere altre scelte. Abbiamo pronunciato un giuramento preciso: amministrare con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune, della Repubblica e della Regione. Non è una formalità, ma un impegno che viene prima di qualsiasi appartenenza politica. La nostra scelta è anche una richiesta di rinnovamento generazionale e crediamo in una politica che valorizzi competenze, giovani e capacità amministrative. A Caltanissetta Forza Italia aveva già perso il consigliere Fabrizio Di Dio e successivamente la consigliera Giusy Mosca, senza riuscire a ricomporre le fratture. Oggi la perdita assume dimensioni ben più rilevanti: lasciano il partito il sindaco e presidente della Provincia Walter Tesauro, gli assessori Delpopolo e Adornetto e un gruppo di consiglieri comunali. Si tratta di una parte fondamentale della classe dirigente nissena, della rappresentanza istituzionale e del consenso elettorale di Forza Italia. Non una semplice uscita individuale, ma una scelta politica che segna una profonda frattura. Aderiamo a Sud Chiama Nord, il movimento politico guidato da Cateno De Luca. Abbiamo individuato in questo progetto una realtà che mette al centro i territori, i Comuni e il protagonismo degli amministratori locali, puntando su autonomia decisionale, concretezza e risultati. In questo percorso riponiamo grande fiducia in Cateno De Luca, un uomo che, con coraggio, determinazione e lungimiranza politica, sta portando avanti un progetto ambizioso di rinnovamento della classe dirigente e del modo di concepire e governare le istituzioni. Una visione politica che mette al centro il merito, la competenza, legalità, trasparenza e il protagonismo dei territori e la capacità di dare risposte concrete ai cittadini. Riconosciamo in lui una guida autorevole e una figura capace di rompere con vecchie logiche politiche ormai superate. Siamo convinti che, attraverso questo progetto, Caltanissetta possa ritrovare una voce forte e autorevole, capace di difendere le proprie esigenze, le proprie potenzialità e il proprio futuro. Condividiamo una visione di politica attenta al lavoro, alle infrastrutture, ai giovani, alle imprese e alla qualità dei servizi pubblici. Vogliamo contribuire a una nuova stagione nella quale contino le capacità, il merito e l’impegno verso le comunità. Intraprendiamo questo percorso con entusiasmo e determinazione, mettendo a disposizione la nostra esperienza amministrativa e il nostro impegno per la città. Non lasciamo Forza Italia per cercare spazi politici. La lasciamo per continuare a lavorare e difendere Caltanissetta. La nostra scelta nasce dalla volontà di restare fedeli al mandato ricevuto dai cittadini e al giuramento pronunciato. La nostra appartenenza più importante è e rimane Caltanissetta.»