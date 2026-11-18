MUSSOMELI – Si è svolto nella giornata di ieri, martedì 17 novembre, presso la Sala Consiliare “Francesca Sorce”, un importante momento di confronto e cittadinanza attiva che ha visto protagonisti gli studenti dell’IIS GIOVAN BATTISTA HODIERNA di Mussomeli impegnati nel progetto del Programma Nazionale (PN) “Scuola e Competenze” 2021-2027. L’incontro è stato fortemente voluto per instaurare un dialogo diretto, concreto e costruttivo tra il mondo della scuola, i giovani e le istituzioni locali. Ad accogliere la delegazione scolastica e ad ascoltare con grande attenzione le istanze dei ragazzi erano presenti il Sindaco Gianluca Nigrelli, il Vicesindaco Giuseppe Catania, l’Assessore alle Politiche Sociali Josella Schifano, l’Assistente Sociale Dott.ssa Ornella Amico e l’intera Équipe di lavoro degli Uffici Sociali del Comune. I ragazzi sono stati guidati e accompagnati in questo percorso dai docenti Alaimo C., Amico F., Barba A., Cagnina P., Calabrò G., Cordaro O., D’Anna M.R., Dilena P., Felce F., La Placa G., Messina M., Messina S., Milazzo G., Schifanella C. e Sferlazza R. Le studentesse e gli studenti hanno avuto modo di entrare in contatto diretto con i suddetti presidi sociali, comprendere l’importanza della loro azione sul territorio, ma soprattutto hanno potuto toccare la loro grande disponibilità a servizio della comunità. Al centro del pomeriggio, inoltre, vi è stata la presentazione ufficiale dell’elaborato realizzato da un gruppo di studenti del modulo «Legalità e Cittadinanza Attiva: imparare servendo la comunità»: un’indagine statistica sulla percezione della violenza, concepita non come un semplice esercizio didattico, ma come una vera e propria “fotografia” del fenomeno sul territorio locale da mettere a disposizione dei Servizi Sociali per orientare futuri interventi di prevenzione, supporto e ascolto. Frutto di un questionario anonimo rivolto principalmente alla popolazione più giovane – con oltre due terzi degli intervistati sotto i diciotto anni e una prevalenza femminile – la ricerca restituisce uno spaccato molto vicino alla quotidianità. Quasi la metà dei partecipanti ha infatti dichiarato di aver subito almeno un atteggiamento violento, soprattutto di tipo verbale, ma anche psicologico e fisico. Un dato significativo riguarda i luoghi in cui tali episodi avvengono: la violenza non emerge come un fenomeno distante, ma si manifesta proprio negli ambienti di prossimità e relazione come la scuola, la famiglia e i luoghi di lavoro. La riflessione portata in Aula Consiliare dagli studenti ha toccato anche le radici profonde dell’aggressività, spesso utilizzata come meccanismo di difesa per la mancanza di strumenti culturali ed emotivi adeguati a gestire i conflitti attraverso il dialogo. Per contrastare il fenomeno, secondo la quasi totalità degli intervistati, è dunque indispensabile rompere il silenzio, superare i tabù e potenziare spazi protetti di ascolto e supporto. La presentazione ha riscosso il sincero plauso delle istituzioni presenti, che hanno elogiato la maturità, l’impegno e la sensibilità dimostrati dagli alunni. Il Sindaco, gli amministratori e gli operatori dei Servizi Sociali hanno particolarmente apprezzato la qualità e l’utilità dei documenti consegnati, riconoscendo nel lavoro svolto dai ragazzi una risorsa concreta e operativa per l’intera comunità. L’incontro si è così concluso con l’impegno condiviso di rafforzare la rete territoriale tra scuola, famiglie e uffici comunali.