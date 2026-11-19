CALTANISSETTA. E’ stato inaugurato dal Prefetto di Caltanissetta, la dott.ssa Licia Messina, un nuovo mercato Campagna di Coldiretti all’Ospedale Sant’Elia. Un mercato vero, fatto di mani, di terra e di storie. Un mercato che propone pane e pasta di casa, miele naturale, formaggi freschi, mandorle locali, frutta e verdura biologica e altri prodotti che profumano di casa e con prelibatezze e prodotti tipici tra i più apprezzati nel territorio.

Il Mercato Campagna Amica all’ospedale Sant’Elia intende dimostrare l’immenso valore della vendita diretta proprio dove si prevengono e si curano le malattie. Il Prefetto Licia Donatella Messina ha sottolineato l”importanza del momento insieme a Giuseppe Piccolo, presidente regionale Agrimercati, al presidente provinciale Coldiretti, Francesco Cucurullo, al direttore Massimo Primavera, a molti cittadini e alla struttura.

L’obiettivo è quello di riportare al centro delle abitudini di consumo il cibo che fa bene, previene le malattie e migliora la qualità della vita, contrastando la diffusione degli alimenti che, al contrario, sono nocivi e aumentano il rischio di ammalarsi. Il mercato sarà aperto tutti i martedì dalle 8.00 alle 13.00. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla Coldiretti di Caltanissetta.