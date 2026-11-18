CALTANISSETTA. Il prossimo 20 novembre la Cgil scenderà in piazza anche a Caltanissetta, partendo da Piazza della Repubblica per arrivare fino a Piazza Garibaldi. Ma come CGIL di Caltanissetta non vogliamo che questa giornata venga vissuta solamente come un appello alla mobilitazione sindacale per la giornata di venerdì 20. In una nota la Cgil ha sottolineato: “L’invito allo sciopero generale che oggi rivolgiamo alla città e a tutta la provincia vuole essere, prima di tutto, un impegno collettivo e un’assunzione di responsabilità condivisa.

Ci rivolgiamo alle lavoratrici e ai lavoratori, ai pensionati, alle studentesse e agli studenti, ma anche alle forze sociali, alle associazioni, alle forze politiche e all’intera comunità nissena. La posta in gioco va ben oltre la singola vertenza: si tratta di fare patrimonio comune di una coscienza civile che appartiene a tutti e che, pur avendo radici lontane nelle battaglie che come CGIL portiamo avanti da sempre, deve trovare nel 20 novembre un momento di riflessione e azione. Il nostro territorio paga da troppo tempo il prezzo di scelte politiche ed economiche che non producono sviluppo reale. Le misure tampone e i bonus a pioggia adottati dal governo non costruiscono prospettive solide, non garantiscono dignità al lavoro e non creano le condizioni strutturali per permettere a una provincia interna come la nostra di rialzarsi.

Il risultato più doloroso di questa assenza di visione è sotto gli occhi di ogni famiglia nissena: l’emigrazione forzata dei nostri giovani. Ragazze e ragazzi costretti a lasciare Caltanissetta non solo per cercare percorsi di studio più qualificati, ma soprattutto per inseguire un lavoro stabile, salari dignitosi e servizi essenziali che qui continuano a mancare. Accettare questo spopolamento come un destino ineluttabile significa rinunciare alla sopravvivenza stessa della nostra comunità. È proprio da questa consapevolezza che nasce lo slogan che guiderà il nostro corteo: “Il futuro è adesso”. Non è uno slogan di circostanza, ma una necessità concreta. Il futuro nostro, delle lavoratrici e dei lavoratori di oggi, e quello delle nuove generazioni non si costruisce con le promesse rinviate a domani, ma si decide attraverso le scelte di oggi:

Investimenti strutturali nella sanità pubblica, nella scuola, nelle infrastrutture e nei trasporti, per restituire ai cittadini nisseni diritti esigibili e non elemosine. Lavoro stabile, sicuro e giustamente retribuito, contrastando la precarietà e l’erosione del potere d’acquisto di salari e pensioni. Politiche industriali e di sviluppo capaci di valorizzare le risorse del territorio e di offrire ai giovani la libertà di scegliere se restare o tornare, anziché l’obbligo di partire.

Attraversare la città da Piazza della Repubblica a Piazza Garibaldi significherà dare voce a chi troppo spesso resta inascoltato e ribadire che il cambiamento delle condizioni di vita e di lavoro di milioni di persone passa anche dalla capacità di una comunità di fare fronte comune. Per questo motivo, la partecipazione allo sciopero generale del 20 novembre non è soltanto una richiesta di adesione: è un impegno di tutte e di tutti per difendere la dignità del lavoro, la coesione sociale e il diritto al futuro della nostra terra. Il futuro non si aspetta: si conquista insieme, adesso”.