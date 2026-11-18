È un successo che profuma di talento, passione e tantissimo lavoro quello conquistato da Marika Simone sul palcoscenico internazionale di Shenzhen, in Cina. La talentuosa ballerina ha brillato durante una delle competizione più affascinanti e competitive di danza portando in alto i colori e l’eccellenza della scuola di ballo “asd dance” e del suo percorso professionale. Un risultato eccezionale reso possibile grazie alla straordinaria preparazione, alla dedizione e alla giuda costante dei suoi maestri Davide Fumagalli che li ha accompagnati in questo straordinario percorso e alla maestra Debora Macaluso che hanno saputo valorizzare al meglio le qualità tecniche ed espressive di Marika. La competizione ha visto la giovane atleta confrontarsi con ballerini di altissimo livello, affrontando diverse categorie con grinta e determinazione. L impegno e la tenacia sono stati ampiamente ripagati da un bottino di medaglie veramente eccezionali 2 primi posti un secondo posto ,un quarto e una settimo posto,un vero e proprio trionfo che conferma il valore del lavoro svolto in sala prove giorno dopo giorno