CALTANISSETTA. E’ di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la SS 626 Gela – Caltanissetta a Capodarso. Nel violentissimo scontro tra un camion e un’auto a perdere la vita è stato il conducente dell’auto. Sul posto è subito giunta l’ambulanza del 118, ma gli operatori del pronto soccorso non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del conducente dell’auto.

Restano da chiarire cause e dinamica di un incidente veramente drammatico che ha riportato alla ribalta delle cronache una strada come la SS 626 che, in passato, è stata purtroppo teatro di violenti quanto drammatici incidenti stradali con morti e feriti. E’ stata la Polizia stradale di Caltanissetta ad effettuare i rilievi del caso.